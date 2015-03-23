Інтерпол оголосив Княжицького в розшук за зґвалтування

На сайті Інтерполу повідомляється, що Миколу Княжицького розшукують за зґвалтування.

Українського депутата оголосили в розшук за запитом Камбоджі, передає "Українська правда".

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Як відомо, раніше Микола Княжицький подав заяву в міліцію з приводу погроз і тиску на нього з боку іноземних спецслужб і російських пропагандистів шляхом "надання неправдивих даних в іноземних та міжнародних правоохоронних органах, які були інспіровані російськими спецслужбами і сфальсифіковані кримінальні переслідування в країнах третього світу".

Зазначимо, що Микола Княжицький в Раді займає посаду керівника комітету з питань культури і духовності.