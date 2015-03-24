Вже у вівторок в Україні за борги відключать цифрове телебачення

Про це йдеться в офіційному повідомленні на сайті Концерну РРТ.

За повідомленням КРРТ, протягом останніх чотирьох місяців «Зеонбуд» «постійно порушує умови договору з Концерном РРТ в частині розрахунків за надані послуги».

"Станом на 23 березня «Зеонбуд», незважаючи на попередження про тимчасове припинення надання послуг, яке було надіслано ще 6 березня, не розрахувався з Концерном РРТ за надані послуги у 2014-2015 роках." - йдеться в повідомленні.

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"Оскільки до 23 березня 2015 року не відбулось навіть часткового погашення боргу, Концерн РРТ вимушений з 09:00 24 березня 2015 року призупинити надання послуг ТОВ «Зеонбуд» на усій території України, за винятком Донецької та Луганської областей на територіях підконтрольних Українській владі", - зазначають в КРРТ.

В концерні нагадали, що основною умовою безперервного та якісного надання телекомунікаційних послуг є необхідність своєчасної оплати за них. Не отримуючи кошти у належних обсягах підприємство не може своєчасно розраховуватись з енергопостачальними організаціями, які, в свою чергу, змушені відключати від енергоживлення об’єкти Концерну РТТ.