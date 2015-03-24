Яценюк хоче провести референдум для затвердження нової Конституції

Про це заявив у ході селекторної наради в уряді прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк.

«Президент прийняв рішення щодо створення Конституційної комісії, голова парламенту очолює цю комісію. Країні потрібна нова Конституція. Думаю, що основні положення цієї Конституції мають бути затверджені на всеукраїнському референдумі, - сказав глава уряду. - Воля народу через референдум має визначити нову українську Конституцію».

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Яценюк сказав, що зараз уряд робить свою частину роботи, а «далі президент, парламент і уряд разом з українським народом і виключно спираючись на волю народу будуть писати нову європейську українську Конституцію».

Вона, за словами Яценюка, буде передбачати як додаткові повноваження, так і додаткову відповідальність для регіонів, врегулює питання балансу влади, визначить нову якісну прозору судову систему, систему органів прокуратури, систему боротьби з корупцією. «Важливо, щоб український народ сказав своє «так» новій українській Конституції», - підкреслив Яценюк.