Голова Херсонської облради підозрюється в корупції, суд просить взяти його під домашній арешт

Про це повідомляє прес-служба прокуратури в Херсонській області.

«Слідчим з особливо важливих справ слідчого відділу прокуратури Херсонської області 23 березня 2015 року оголошено про підозру у вчиненні корупційного злочину, передбаченого ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України, голові Херсонської обласної ради», - йдеться в повідомленні.

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Встановлено, що він упродовж 2010-2014 років шляхом зловживання службовим становищем заволодів бюджетними коштами, необґрунтовано нарахованими в якості заробітної плати, при цьому вчинивши службове підроблення.

Як зазначається, вказаному високопосадовцю вручені клопотання до суду про обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту та про усунення його від посади.

Зазначені клопотання спрямовано до Комсомольського районного суду м. Херсона для розгляду по суті. Досудове розслідування триває.