Адвокати Савченко запропонували суду змінити запобіжний захід на домашній арешт

Захисники переконують, що вона не сховається від слідства, оскільки зневажає Слідчий комітет РФ.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це сказав адвокат Ілля Новіков сьогодні у Басманному суді Москви.

Він також запропонував, що якщо суд не влаштує будівля посольства, вона зможе відбувати домашній арешт у його власній квартирі. Також Новіков заявив, що захист готовий погодитися на будь-яку заставу. Крім того, Савченко можна звільнити під особисте поручительство Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Валерії Лутковської, додав він.

Читайте такожСавченко в суді заявила, що голодуватиме до повернення в Україну або смерті в РФ

"Варіант з обранням запобіжного заходу у вигляді простої підписки про невиїзд також не виключається... Я вважаю, що ті, хто знає мою підзахисну Савченко хоча б за публікаціями та заявами на суді, погодяться з тим, що ... навряд чи можна всерйоз розглядати заяву слідства про те, що є ризик, що вона сховається від слідства. Вона не буде тікати від Слідчого комітету, у неї є всі підстави зневажати Слідчий комітет, а українці не тікають від того, кого вони зневажають", - сказав Новіков.

Він звернувся до суду із проханням обрати будь-яку міру запобіжного заходу, крім утримання під вартою, "оскільки Савченко це вб'є".

Слідчі і прокуратура заявили, що виступають проти зміни запобіжного заходу і вимагають продовження арешту.

Читайте такожСавченко може припинити голодувати, якщо її доставлять хоча б у Посольство України - депутат

Суддя пішов у дорадчу кімнату.

Як повідомляв УНІАН, Савченко була викрадена бойовиками на Донбасі влітку 2014 року, а потім її перевезли до Росії, де обвинуватили у причетності до загибелі російських журналістів. Також у Росії льотчицю обвинуватили у незаконному перетині кордону.

27 жовтня 2014 року Басманний суд Москви продовжив термін утримання Савченко під вартою до 13 лютого 2015 року.

22 грудня Московський міський суд відхилив апеляційну скаргу захисту Савченко і залишив її під вартою. Льотчицю утримують у московському СІЗО №6.

26 жовтня на позачергових парламентських виборах Савченко була обрана народним депутатом за списком партії «Батьківщина». Верховна Рада делегувала її до ПАРЄ.

15 грудня Савченко оголосила голодування.

Раніше УНІАН також повідомляв, що Басманний суд Москви відмовив захисту Савченко у відводі судді.

Басманний суд Москви розглядає клопотання слідства про продовження до 13 травня строку її утримання під вартою.