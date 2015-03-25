Порошенко особисто зустріне в аеропорту літак з американськими військовими автомобілями

Президент України Петро Порошенко в середу, 25 березня, зустріне літак з першою партією американських військових автомобілів HMMWV.

Про це повідомляє прес-служба президента. "У середу, 25 березня, о 15:10 Президент України Петро Порошенко візьме участь у церемонії зустрічі літака з першою партією американських військових автомобілів HMMWV (міжнародний аеропорт «Бориспіль»)", - йдеться в повідомленні. Читайте такожПорошенко підтвердив, що США нададуть Україні військову допомогу на 75 млн доларів Нагадаємо, 11 березня прес-служба президента повідомила, що Україна отримає від США нелетальну військову допомогу на загальну суму 75 млн доларів.

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