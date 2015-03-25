Аваков відсторонив голів управлінь ДСНС в усіх регіонах

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков на брифінгу.

"Прийнято рішення про звільнення всіх голів ДСНС у регіонах... За всіма цими областями комісійно буде проведено відповідну перевірку й буде прийнято рішення про подальшу можливість працювати цим керівникам у системі ДСНС і про ступінь їхньої участі в корупційних схемах, які виявлено", - сказав міністр.

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Нагадаємо, сьогодні на засіданні Кабінету міністрів України був заарештований голова Державної служби України з надзвичайних ситуацій Сергій Бочковський та його перший заступник Василь Стоєцький.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МВС, Бочковському і Стоєцькому інкримінують організацію злочинних схем закупівлі пального у приватних компаній за завищеними цінами. Чиновників затримали в порядку ст. 208 КПК України.