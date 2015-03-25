Бочковського затримали на 64 години, його долю вирішить суд

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков.

«Бочковського затримано на 64 години згідно зі статтею 208 КПК (Кримінально-процесуального кодексу - УНІАН). Далі буде санкція суду й запобіжний захід на підставі позиції нашої та прокуратури», - сказав Аваков.

Читайте такожШкіряка призначено виконуючим обов'язки голови ДСНС - Аваков

Нагадаємо, сьогодні на засіданні Кабінету міністрів України був заарештований голова Державної служби України з надзвичайних ситуацій Сергій Бочковський та його перший заступник Василь Стоєцький.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МВС, Бочковському і Стоєцькому інкримінують організацію злочинних схем закупівлі пального у приватних компаній за завищеними цінами. Чиновників затримали в порядку ст. 208 КПК України.