Порошенко прибув до Харкова із робочим візитом

Як повідомили УНІАН у прес-службі Харківської ОДА, літак президента приземлився у Харківському аеропорту о 12:05.

Згідно з програмою візиту, Порошенко приїде на урочисту церемонію випуску та вручення дипломів курсантам Академії Національної гвардії України.

Також в академії Нацгвардії президенту покажуть умови їхнього навчання у виші.

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Після цього Порошенко проведе брифінг для ЗМІ.

Очікується, що президента супроводжуватимуть міністр оборони України Степан Полторак, міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков, т. в. о. командувача Нацгвардії Микола Балан.

Також президент близько 14.00 відвідає Харківський національний університет ім. Каразіна, де в нього запланована зустріч зі студентами та викладацьким корпусом Харкова.