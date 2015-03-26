У "Правом секторі" озвучили умови злиття з ЗСУ: збереження автономії та підпорядкування Ярошу

Про це кореспонденту УНІАН заявив керівник інформслужби "ПС" Артем Скоропадський.

За його словами, питання офіційного статусу ДУК порушується у переговорах із владою уже впродовж більш як півроку.

"Нам пропонують абсолютно неприйнятну річ: розпустити Корпус і просто вступати рядовими членами в Збройні сили чи Нацгвардію. Ми готові бути підрозділом ЗСУ, але автономним, і підпорядковуватись (лідеру "ПС" Дмитру) Ярошу і командиру Корпусу Андрію Стемпіцькому. Такі умови не задовольняють владу", - заявив Скоропадський.

Читайте такожУ «Правому секторі» не вважають за можливе виконання наказу щодо виходу з Маріуполя

"Ми не те що не хочемо кудись вступати принципово. Ситуація в тому, що ДУК, і це визнають навіть військові, ефективніший за армійські підрозділи чи Нацгвардію. Який сенс розформовувати таку велику бойову одиницю, щоб вливати її у ВСУ?", - додав він.

За словами спікера "ПС", у Нацгвардію ДУК точно не вступатиме. "У Нацгвардію ми точно не підемо, бо в МВС не провели люстрацію, і багато наших бійців не хочуть бути працівниками МВС", - пояснив Скоропадський.

Скоропадський підтвердив, що лідеру "ПС" Дмитру Ярошу пропонували посаду у Генштабі ВСУ.

"Це правда, була така пропозиція. Але ми поки обдумуємо, бо поки незрозуміло, які там будуть повноваження", - пояснив він.