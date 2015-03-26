Нардеп Алексєєв: Уряд дав жорсткий сигнал щодо протидії корупції

Про це заявив член Комітет з питань правової політики та правосуддя, народний депутат парламентської фракції «Народний фронт» Ігор Алексєєв в ефірі ТРК «Україна», 25 березня.

«Це той дієвий крок, який може показати суспільству, що незалежно від того, яку посаду ти займаєш, чи ти дільничний інспектор, чи урядовець – тебе можуть затримати, якщо підозрюють у хабарництві», - сказав Алексєєв.

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Представник «Народного фронту» зазначив, що Уряд дав чіткий жорсткий сигнал щодо протидії корупції.

«Триває службове розслідування в фіскальній службі та по окремих держпідприємствах, що входять у сферу Мінекології та Мінагрополітики. Уряд Арсенія Яценюка зайняв жорстку позицію, що корупції в країні бути не може», - резюмував Алексєєв.