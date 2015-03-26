Понад 40% українців хочуть вступу України до НАТО - опитування

Як передає кореспондент УНІАН, про це свідчать результати всеукраїнського опитування громадської думки, яке сьогодні оприлюднив генеральний директор Київського міжнародного інституту соціології Володимир Паніотто.

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Згідно з результатами опитування, якби у березні відбувся референдум про вступ України до НАТО, то 43,3% українців підтримали б це рішення, проти проголосували б 33,4%. Не пішли б на голосування 9,6%. Відмовились відповісти на це запитання або завагались - 13,7%.

В той же час опитування показало, що лише на заході більшість населення підтримує вступ до НАТО - 63%, проти б голосували 14,9%.

У центрі частка прихильників вступу до НАТО становить 47,3%, проти проголосували б 29%. На півдні за вступ до НАТО проголосували б 24,7%, проти - 54,8%. На сході за вступ до НАТО - 26,2%, проти - 49,5%

Опитування було проведено в період з 26 лютого по 11 березня 2015 року.

Методом особисто інтерв'ю було опитано 2040 респондентів, що мешкають у 110 населених пунктах у всіх регіонів України, крім Криму.

У Луганській і Донецькій областях опитування проводилось лише на неокупованій території.