МЗС Польщі: Сьогодні ніхто не говорить про вступ України в НАТО

"Сьогодні ніхто не піднімає тему присутності України в НАТО, тому що, якби хтось хотів її підняти, то створив би міжнародну проблему, яку не можна вирішити», - заявив в ефірі Польського радіо Міністр закордонних справ Польщі Гжегож Схетина.

Главу польського МЗС попросили прокоментувати ідею Збігнєва Бжезинського щодо «фінляндизації України» - співпраця з Європою, але не вступ країни в НАТО і ЄС, пише radiopolsha.pl.

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«Політик може дозволити собі трохи менше, ніж такий видатний експерт, професор Бжезінський», - сказав Гжегож Схетина. Він додав, що «майбутнє України в НАТО не є предметом наших дій і подальших кроків».

«Ми говоримо про дорогу в Європу, у Європейський Союз, в тому числі, про те, як дати можливість реалізувати Угоду про асоціацію, і про інше, що пов'язує її з Європою», - сказав глава МЗС Польщі.

«Давайте зосередимося на тому, щоб відкрити Україні шлях до європейської сім'ї. Які будуть подальші кроки - залишимо цю тему вченим», - заявив глава зовнішньої дипломатії Польщі.