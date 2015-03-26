Порошенко створив групу по поверненню в Україну грошей, вкрадених колишніми чиновниками

Про підписання розпорядження "Про міжвідомчу робочу групу з координації повернення в Україну грошей, отриманих злочинним шляхом колишніми високопосадовцями України", повідомили у прес-службі глави держави. Там уточнили, що керівником групи призначений заступник генерального прокурора Віталій Касько.

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Також затверджено персональний склад групи.

Згідно з розпорядженням, міжвідомча робоча група має у двомісячний строк розробити механізми ефективної взаємодії правоохоронних органів та центральних органів виконавчої влади з питань повернення в Україну зазначених коштів.

Також групі доручено проаналізувати законодавство України у сферах регулювання ринків фінансових послуг, зовнішньоекономічної діяльності, протидії корупції та відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, виявлення норм, що гальмують процес повернення в Україну грошей, та підготувати пропозиції щодо удосконалення відповідних норм законодавства.