Басманний суд Москви відхилив чергову скаргу захисту Савченко

22:09, 26 березня 2015
Політика
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Басманний районний суд Москви відхилив чергову скаргу захисту української льотчиці та народного депутата України Надії Савченко.

REUTERS

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, таке рішення оголосив суддя Артур Карпов.

”Скаргу адвоката Новікова залишити без задоволення”, - сказав Карпов.

Адвокати подали скаргу на об`єднання Слідчим комітетом РФ кримінальних справ про розслідування загибелі російських журналістів і незаконний перетин Савченко російського кордону.

Водночас, під час засідання слідчий Тимофій Грачов повідомив, що пред`явлення Савченко обвинувачення за статтею 356 КК РФ - застосування заборонених засобів і методів ведення війни, є ”технічною помилкою”, яка вже виправлена.

На думку адвокат Марка Фейгіна, в Кримінально-процесуальному кодексі немає поняття ”технічна помилка”.

”Я такого не знаю, або постанова діє, або її треба скасувати ... Крім процесуальної, є фактична сторона, полягає вона в наступному - це вже не перші подібного роду дії слідчої групи. Майже півтора десятка слідчих - виходить, що люди не розібралися, які пред`являють обвинувачення особі, які вони долучили до клопотання про продовження терміну утримання під вартою ”, - сказав Фейгін.

”Виходить, що слідство ведеться неохайно, не у відповідності з законом, однобічно, з обвинувальним ухилом”, - наголосив він.

За його словами, ”технічні помилки” слідства завжди пов`язані з тим, що Савченко, крім злочинів, які їй інкримінуються, скоїла ще якісь.

Фейгін наголосив, що в такій ситуації необхідно скасовувати всі рішення, які приймалися на підставі документа з ”технічною помилкою”. Зокрема, рішення про продовження арешту 15 травня 2015 і утримання під вартою.

”Слідство чомусь за 9 місяців не розібралося, як йому правильно складати процесуальні документи”, - сказав Фейгін і попросив слідство винести окрему ухвалу стосовно слідчих.

У свою чергу, сама Надія порівняла дії слідчих з диктантом.

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”Таке враження, що ви диктант пишете - зробили помилку - нічого страшного, це технічна помилка. Суд представляє букву закону. Кожна буква, кома: стратити не можна помилувати – вирішує, відрубати мені голову чи не відрубати. У країні, де є по-справжньому чесний суд , справедливість, закон, за таку помилку довелося б дорого і чесно заплатити ”, - сказала Савченко.

”Мені доводиться платити ні за що - 9 місяців мого життя пройшло в ув`язненні, тому що так діє закон в Росії”, - наголосила Савченко.

Як повідомляв УНІАН, Савченко була викрадена бойовиками на Донбасі влітку 2014 року, а потім її перевезли в Росію, де обвинуватили у причетності до загибелі російських журналістів. За даними захисту, вона не могла бути причетною до загибелі журналістів, оскільки потрапила в полон ще до їхньої смерті.

26 жовтня 2014 року на позачергових парламентських виборах Савченко була обрана народним депутатом за списком партії «Батьківщина». Верховна Рада делегувала її в ПАРЄ.

15 грудня Савченко оголосила голодовку.

Наприкінці січня цього року російські слідчі повідомили Савченко про відкриття стосовно неї нової кримінальної справи - про незаконний перетин кордону.

25 лютого Московський міський суд визнав законним рішення Басманного суду Москви про продовження арешту Савченко до 13 травня.

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