Турчинов назвав мародерством корупцію під час війни

Як передає кореспондент УНІАН, про це Турчинов заявив сьогодні в Києві на розширеному засіданні Колегії Міністерства внутрішніх справ України щодо заходів із протидії корупції за участю прем'єр-міністра України Арсенія Яценюка.

“Корупція в час війни - це справжнє мародерство. Мародерство до тих, хто воює, хто віддає останню копійку на захист”, - сказав Турчинов.

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При цьому він наголосив, що відповідальність за корупційні прояви необхідно підвищувати, вносячи зміни до чинного законодавства.

Водночас Турчинов висловив особисту думку щодо притягнення до відповідальності корупціонерів.

«Перед тим як притягнути їх до відповідальності, я б відправив їх на фронт, щоб вони пройшли через стрій захисників, щоб зустрілися з родинами загиблих, і якщо залишаться живими — тоді відправляти на виправні роботи», - сказав секретар РНБО.

За словами Турчинова, протягом десятиліть корупційні схеми передавалися від одного керівника держави у спадок іншому, а боротьба з корупцією була показною.

Секретар РНБО зазначив, що в Україні досі застосовуються старі корупційні схеми, зокрема при закупівлі ресурсів, купуються посади, «кришується» кримінальний бізнес.

“Я переконаний, що реформування, яке розпочалось в МВС, зробило перші кроки від теорії до практики”, - сказав Турчинов.

Він додав, що у влади є всі механізми, всі засоби, щоб зупинити корупціонера, яку б посаду він не обіймав.

“Жодна причетність до будь-якої політичної партії, громадського руху, красива мова не захистять від покарання”, - запевнив Турчинов.