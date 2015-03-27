Слідом за Бочковським суд відмовився арештовувати його заступника

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення оголосила слідчий суддя Ірина Литвинова, задовольнивши відповідне клопотання начальника першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами внутрішніх справ Генеральної прокуратури Андрія Шевченка.

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Стоєцький назвав рішення суду об'єктивним. Він також висловив сподівання, що завтра, 28 березня, його повинні відпустити.

Як повідомляв УНІАН, сьогдоні, 27 березня, Печерський райсуд Києва ухвалив рішення повернути органу досудового розслідування клопотання слідства про арешт екс-голови Державної служби з надзвичайних ситуацій Сергія Бочковського через відсутність достатньої кількості доказів вчинення ним злочину.

Бочковському та Стоєцькому інкримінують організацію злочинних схем закупівлі пального у приватних компаній за завищеними цінами. Їх затримали 25 березня на засіданні Кабінету міністрів.