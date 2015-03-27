Суд відмовився арештувати показово затриманого голову ДСНС, завтра його відпустять
Суд повернув МВС клопотання про арешт голови ДСНС Бочковського через брак доказів вчинення злочину.
Печерський районний суд Києва ухвалив рішення повернути органу досудового розслідування клопотання слідства про арешт екс-голови Державної служби з надзвичайних ситуацій Сергія Бочковського через відсутність достатньої кількості доказів вчинення ним злочину.
Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення оголосила слідчий суддя Ірина Литвинова.
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"Керуючись статтями 185, 190 Кримінально-процесуального кодексу України, слідчий суддя ухвалив рішення клопотання заступника начальника відділу МВС України Кожухівського про застосування до підозрюваного у кримінальному провадженні... Бочковського Сергія Станіславовича запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою повернути Головному слідчому управлінню Міністерства внутрішніх справ України", - заявила Литвинова.
При цьому під час оголошення рішення суддя зазначила, що органи досудового розслідування на час подання клопотання не надали доказів для обгрунтованої підозри Бочковському у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 5 статті 191 Кримінального кодексу України (Привласнення чи розтрата чужого майна, яке було ввірене особі чи перебувало в її віданні, якщо вони вчинені в особливо великих розмірах або організованою групою - УНІАН).
Як повідомляв УНІАН, сьогодні начальник Головного слідчого управління МВС України Віталій Сакал заявив, що слідство проситиме суд обрати затриманим Бочковському та його заступнику Василю Стоєцькому запобіжний захід у вигляді арешту.
Їм інкримінують організацію злочинних схем закупівлі пального у приватних компаній за завищеними цінами. Їх затримали 25 березня на засіданні Кабінету міністрів.
Спільнота Євромайдан в Facebook повідомляє, що Бочковського відпустять у суботу о 12:00.
Сам Бочковський заявив, що не винен і готовий пройти перевірку на поліграфі.
"Я чесний офіцер, громадянин своєї держави, і не вчиняв злочинів, перебуваючи на посаді. Винним себе не вважаю і готовий пройти поліграф", - сказав він. Водночас підсудний додав, що ніколи не бував ні на Кіпрі, ні в США, де зареєстровані компанії, які продавали пальне ДСНС.