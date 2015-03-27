Суд відмовився арештувати показово затриманого голову ДСНС, завтра його відпустять

Печерський районний суд Києва ухвалив рішення повернути органу досудового розслідування клопотання слідства про арешт екс-голови Державної служби з надзвичайних ситуацій Сергія Бочковського через відсутність достатньої кількості доказів вчинення ним злочину.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення оголосила слідчий суддя Ірина Литвинова.

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"Керуючись статтями 185, 190 Кримінально-процесуального кодексу України, слідчий суддя ухвалив рішення клопотання заступника начальника відділу МВС України Кожухівського про застосування до підозрюваного у кримінальному провадженні... Бочковського Сергія Станіславовича запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою повернути Головному слідчому управлінню Міністерства внутрішніх справ України", - заявила Литвинова.

При цьому під час оголошення рішення суддя зазначила, що органи досудового розслідування на час подання клопотання не надали доказів для обгрунтованої підозри Бочковському у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 5 статті 191 Кримінального кодексу України (Привласнення чи розтрата чужого майна, яке було ввірене особі чи перебувало в її віданні, якщо вони вчинені в особливо великих розмірах або організованою групою - УНІАН).

Як повідомляв УНІАН, сьогодні начальник Головного слідчого управління МВС України Віталій Сакал заявив, що слідство проситиме суд обрати затриманим Бочковському та його заступнику Василю Стоєцькому запобіжний захід у вигляді арешту.

Їм інкримінують організацію злочинних схем закупівлі пального у приватних компаній за завищеними цінами. Їх затримали 25 березня на засіданні Кабінету міністрів.

Спільнота Євромайдан в Facebook повідомляє, що Бочковського відпустять у суботу о 12:00.

Сам Бочковський заявив, що не винен і готовий пройти перевірку на поліграфі.

"Я чесний офіцер, громадянин своєї держави, і не вчиняв злочинів, перебуваючи на посаді. Винним себе не вважаю і готовий пройти поліграф", - сказав він. Водночас підсудний додав, що ніколи не бував ні на Кіпрі, ні в США, де зареєстровані компанії, які продавали пальне ДСНС.