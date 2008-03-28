Туск гордиться тим, що був гостем Тимошенко

Прем`єр-міністр Польщі Дональд ТУСК запросив прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО відвідати Польщу з візитом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Д.ТУСК повідомив сьогодні на прес-конференції після завершення зустрічі української і польської урядових делегацій в Києві.

«Я з великою надією чекаю на приїзд пані ТИМОШЕНКО до Польщі», - сказав Д.ТУСК, не уточнюючи можливу дату візиту.

На його думку, у зв`язку з підписанням Міжурядової угоди про співпрацю під час організації фінального турніру чемпіонату Європи з футболу 2012 року голови національних урядів мають зустрічатися частіше для координації своїх дій.

У свою чергу, Ю.ТИМОШЕНКО пообіцяла обов`язково відвідати Польщу з візитом.

Д.ТУСК також висловив велике задоволення змістом сьогоднішньої зустрічі з Ю.ТИМОШЕНКО.

«Я в жодній європейській столиці не зустрічався з такою відвертістю і з таким бажанням йти назустріч польському бізнесу і польській економіці, як це відбулося при зустрічі з прем`єр-міністром України. Я дуже гордий тим, що міг бути гостем пані ТИМОШЕНКО, яка очолює уряд великої країни», - наголосив прем`єр-міністр Польщі.