На Керченській переправі застрягли навіть "моржі"

Клуб моржів «Норд-Стрім» планував акцію, присвячену 70-річчю перемоги у Великій Вітчизняній війні, проте плавці обмежилися тим, що залишили у водах Керченської протоки пам'ятний вінок, – інформує Крим Реалії з посиланням на «АН-Керч».

За словами засновника клубу моржів «Норд-Стрім» Михайла Меньшикова, який займався організацією акції, – штормова погода та сильні течії завадили плавцям перетнути протоку.

Читайте такожНа Керченській переправі зібралася черга з понад тисячі фур і вантажівок«Проте патріотична місія все ж була виконана, на невеликій дистанції вінок супроводжували близько десятка моржів із прапорами, що прославляють велику перемогу», – пише видання.

Ініціатор проекту Олександр Брилін зазначив, що такі акції проводять у містах-героях та містах військової слави. При цьому членами команди моржів є представники різних країн. На думку організаторів, це «демонструє єдність інтересів і поглядів у ім'я спорту».

Як повідомляє видання, з Керчі спортсмени вирушать до Севастополя. Там вони планують зробити заплив на сім кілометрів.