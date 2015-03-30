Шокін розповів, чому важко "дістати" Януковича і Ко

Про це в ефірі телеканалу "Інтер" заявив Генпрокурор Віктор Шокін, пише Українська правда.

На питання, чи є реальна можливість "дістати" втікачів-високопосадовців часів Януковича та самого екс-президента, Шокін зазначив: "На жаль, у цьому питанні є дуже багато складнощів".

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"Перше - якщо вони приймали громадянство інших держав, у т.ч. – Росії. Є такі країни, з якими у нас нема договорів про екстрадицію. Окрім того Росія своїх громадян не видає. Через це теж є певні складнощі", - зазначив Шокін.

"Але навіть не зважаючи на це, ми вживатимемо усі заходи, передбачені законом, щоб люди, - громадяни України чи ні - які скоїли будь-які злочини на території України, і буде доведено – а це буде доведено – що в їх діях є склад злочину... я буду робити усе можливе, щоб вони були покарані згідно із законом України", - додав генпрокурор.