РФ збільшила кількість військових на навчаннях до 80 тисяч

Про це заявив начальник Генерального штабу ЗС Росії Валерій Герасимов, передає ZN.

Як відомо, з 16 по 21 березня в РФ проходить позапланова перевірка боєготовності збройних сил, в якій зроблено особливий акцент на відпрацюванні дій в Арктиці.

Читайте такожРосія зможе атакувати Балтію через 3-4 роки - Ходжес

У навчаннях також були задіяні війська на Кавказі, Балтиці і Сахаліні. Спочатку в навчаннях повинні були взяти участь близько 45 тисяч солдатів, 3 тисячі машин, понад 40 надводних суден, 15 підводних човнів і 110 літаків.

Російські військові почали масові військові навчання в Арктиці. До навчань залучено 38 тисяч військових, більше 50 кораблів і підводних човнів, а також 110 літаків. Навчання триватимуть п'ять днів і пройдуть на архіпелагах Нова Земля, Земля Франца-Йосипа.

Паралельно російські війська проводять низку навчань і в інших регіонах Росії. Близько трьох тисяч військових проходять тренування на острові Сахалін, півострові Камчатка і інших територіях Далекого Сходу Росії. У Бурятії (південний Сибір) російська авіація проводить маневри, на західному півдні Росії, в Ставропольському краї також проводяться навчання.