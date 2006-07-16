Як ставляться виборці до входження ”Нашої України” у широку коаліцію (опитування)

Більше третини українських виборців (37,9%) підтримують входження «Нашої України» до широкої парламентської коаліції, водночас 36,5% виступають проти цього.

Такі дані телефонного опитування, проведеного соціологічною службою Центру Разумкова в семи містах України на замовлення "Дзеркала тижня".

При цьому 6,8% респондентів ставляться байдуже до цього питання, 18,8% – важко відповісти.

Входження «Нашої України» до широкої парламентської коаліції в Києві підтримує 29,4%, 37,4% виступають проти, 7,4% – байдуже, 12,2% важко відповісти.

У Львові 52,4% проти входження «Нашої України» до складу коаліції, 23,8 – за, 6,8% байдужі до цього і 17% не дали відповіді. У Донецьку за входження висловилися 55,8% населення, проти – 26,8% байдуже – 3,8%, не змогли відповісти – 13,6%. У Сімферополі проти входження 41,5%, за – 48,3%, байдуже – 1%, важко відповісти 9,2%.

У Вінниці, Херсоні і Дніпропетровську ідею входження НУ до складу широкої коаліції підтримують відповідно 25,4%, 33,1% і 54,8%; не підтримують – 42,9%, 44,3%, 26,4%; байдужі – 12,3%, 9,4%, 7,2%; не змогли відповісти – 19,4%, 13,2%, 11,6%.

Опитування проводилося 12-13 липня 2006 року. У 7 містах опитано 3485 респондентів у віці від 18 років, з них: у Львові — 500, Вінниці — 504, Києві — 500, Херсоні — 501, Сімферополі — 480, Дніпропетровську — 500, Донецьку — 500 чоловік.