Азаров і екс-чиновники Януковича хотіли продати нерухомість у центрі Києва - СБУ

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам після 5-го національного експертного форуму “Україна. Стрес-тест” повідомив голова СБУ Валентин Наливайченко.

“Заблоковано спроби колишнього прем'єр-міністра Азарова та інших людей через підставних осіб, через довіреності і доручення нотаріусів Москви та інших російських міст, через інших підставних осіб збувати чи перепродавати нерухомість, починаючи з вулиці Грушевського, і так по всьому Києву”, - сказав Наливайченко.

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Нагадаємо, раніше повідомлялось, що міністерство внутрішніх справ розслідує розтрату державних коштів на виплату пенсії екс-прем’єр-міністру Миколі Азарову, який втік з України і переховується в Росії. Зокрема, за даними МВС, встановлено, що службові особи Пенсійного фонду України у 2014 році, діючи за попередньою змовою з екс-прем’єром Азаровим, вчиняли розтрату бюджетних коштів.