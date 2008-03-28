Луценко звинуватив БЮТ і Блок Кличка в егоїзмі

Міністр внутрішніх справ України, лідер Громадського руху "Народна самооборона" Юрій ЛУЦЕНКО вважає, що консультації щодо висунення єдиного кандидата на посаду мера Києва від демократичних сил і з розробки єдиної стратегії на позачергових виборах у столиці мають проходити у форматі трьох – блок "Наша Україна - Народна самооборона", Блок Кличка і БЮТ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив у Тбілісі, де перебуває з робочим візитом.

"Я вважаю, що будь-які консультації мають проводитися у форматі трьох. Без згоди БЮТ це не буде правильно, чекатимемо", - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

Він також повідомив, що сам особисто запропонував "майданчик для переговорів і створення єдиної стратегії на цих виборах". Водночас лідер "Народної самооборони" нарік на те, що БЮТ і Блок Кличка хочуть бачити єдиним кандидатом у мери столиці лише свого представника.

"На жаль, і БЮТ, і Блок Кличка демонструють партійний егоїзм, всі вони на словах – за єдиного кандидата, але тільки за умови, що ними стануть їх представники. Це дуже сумно. Я сподіваюся, що БЮТ проведе внутрішньопартійні консультації і ухвалить своє рішення, про яке ми дізнаємось", - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.