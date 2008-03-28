Луценко звинуватив БЮТ і Блок Кличка в егоїзмі
Міністр хоче втрьох обирати кандидата
Міністр внутрішніх справ України, лідер Громадського руху "Народна самооборона" Юрій ЛУЦЕНКО вважає, що консультації щодо висунення єдиного кандидата на посаду мера Києва від демократичних сил і з розробки єдиної стратегії на позачергових виборах у столиці мають проходити у форматі трьох – блок "Наша Україна - Народна самооборона", Блок Кличка і БЮТ.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив у Тбілісі, де перебуває з робочим візитом.
"Я вважаю, що будь-які консультації мають проводитися у форматі трьох. Без згоди БЮТ це не буде правильно, чекатимемо", - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.
Він також повідомив, що сам особисто запропонував "майданчик для переговорів і створення єдиної стратегії на цих виборах". Водночас лідер "Народної самооборони" нарік на те, що БЮТ і Блок Кличка хочуть бачити єдиним кандидатом у мери столиці лише свого представника.
"На жаль, і БЮТ, і Блок Кличка демонструють партійний егоїзм, всі вони на словах – за єдиного кандидата, але тільки за умови, що ними стануть їх представники. Це дуже сумно. Я сподіваюся, що БЮТ проведе внутрішньопартійні консультації і ухвалить своє рішення, про яке ми дізнаємось", - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.