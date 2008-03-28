Буш: Послухай, Альоно, що зі мною трапилося в Техасі

“Де ти живеш, Альоно? В Києві? – поцікавився Президент США Джордж Буш під час інтерв’ю в української журналістки Альони Гетьманчук (журнал “Главред”). – Справді? І ти прилетіла такий шлях, щоб зробити це інтерв’ю?

Я дуже вдячний за це. О, послухай, що трапилось зі мною одного разу. Я поїхав до Кроуфорда – це в Техасі. Поїхав на одну подію – віддати честь деяким сім’ям наших солдатів. І місцевий лікар – я так думаю, що він був лікарем, – підійшов і запитав мене, чи я був би не проти зустрітись з групою українців. Я сказав, що, звичайно, тільки «за». І потім ми були у Вако, теж штат Техас, і там я зустрівся з двадцятьма чи тридцятьма медичними фахівцями з України, які перебували в моєму рідному штаті. І це було настільки приємно зустріти їх там!”

Повну версію інтерв’ю читайте в журналі «Главред» 31 березня 2008 року.