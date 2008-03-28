Президент Буш сподівається, що Україна визнає Косово

“Українська влада має вирішувати, які рішення є для неї необхідними, – сказав Президент США Джордж Буш в інтерв’ю журналу “Главред”, яке буде опубліковане 31 березня. – Але ми справді сподіваємось на те, що Україна визнає незалежність Косова – так, як це зробили ми. Це є незалежність під наглядом, звичайно, але ми дуже сильно підтримували ідею визнання Косова з самого початку. Також підтримували план ООН, який допоміг би привести до такої контрольованої незалежності і в той же час гарантувати права меншості в Косові. І ми б дуже хотіли надіятись, що Україна зробить те саме”.