Гройсман підписав закон про заборону російських серіалів

Про це Гройсман написав на своїй сторінці у Facebook.

"Щойно я підписав закон про заборону серіалів, які пропагують країну-агресора. Сьогодні парламент, нарешті, вирішив усі юридичні проблеми, які досі не дозволяли це зробити. Отже, закон підписано і передано на підпис президенту. Хочу привітати всіх, адже тепер з наших екранів зникне телепропаганда, яка перекручує нашу історію і возвеличує агресора", - зауважив голова ВР.

Водночас Гройсман наголосив, що цей закон не стосується "ані мультфільмів, ані серіалів про любов". "Забороняються лише пропагандистські агітки. Щодо телеканалів, то їм надається два місяці для того, щоб перейти на нові рейки", - додав Гройсман.

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Крім того, зазначив він, сьогодні парламент ухвалив ще одне важливе рішення - поправки до Податкового кодексу, якими "виправив помилку - ні ОСББ, ні житлові кооперативи не будуть обкладатися податками і будуть жити за старими правилами". "Тому з 1 квітня ніяких додаткових платіжок ніхто не отримає", - запевнив голова ВР.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 18 березня, парламент не підтримав проект постанови "Про скасування рішення Верховної Ради від 5 лютого 2015 року про прийняття Закону "Про внесення змін до деяких законів України щодо захисту інформаційного телерадіопростору України" (№1317). Авторами проекту постанови є народні депутати від "Опозиційного блоку" Юрій Бойко та Михайло Папієв, які стверджували, що ВР порушила регламент під час ухвалення закону про заборону російських серіалів.

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5 лютого Верховна Рада ухвалила закон про внесення змін до деяких законів щодо захисту інформаційного телерадіопростору України. Законом забороняється розповсюдження і публічне демонстрування фільмів, вироблених фізичними та юридичними особами РФ, а також фільмів, що пропагують (включаючи подання позитивної інформації) діяльність правоохоронних органів, збройних сил, інших військових чи силових формувань РФ або окремих представників, та фільмів, сюжет яких прямо чи опосередковано пов'язаний із діяльністю зазначених органів чи формувань.

Нагадаємо, 13 березня УНІАН повідомляв, що Гройсман підпише закон про заборону російських серіалів наступного тижня.