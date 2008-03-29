Ющенко отримав сертифікат за успішне виконання польоту на винищувачі

Президенту України Віктору ЮЩЕНКУ вручено сертифікат за виконання успішного польоту на винищувачі.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні міністр оборони Юрій ЄХАНУРОВ вручив Верховному головнокомандувачу В.ЮЩЕНКУ сертифікат за виконання успішного польоту на бойовому літаку-винищувачі СУ-27УБ.

Подія відбулась перед початком толоки з упорядкування території навколо «Мистецького арсеналу».

Також Президенту був вручений квиток учасника суботника, який надає право безкоштовно відвідати «Мистецький арсенал» після його відкриття.

В толоці беруть участь військовослужбовці, студенти, а також високопосадовці.

Як повідомляв УНІАН, 28 березня В.ЮЩЕНКО перебував у 40-й бригаді тактичної авіації повітряного командування «Центр» Повітряних Сил Збройних Сил України, що дислокується у м.Васильків на Київщині, де здійснив політ на винищувачі Су-27 УБ. Політ тривав близько 35 хвилин.

Літаком керував заступник командувача Повітряних сил Збройних Сил України з авіації, начальник авіації генерал-майор В.НЕКІФОРОВ. В.ЮЩЕНКО займав місце інструктора.