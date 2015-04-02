Чубаров стане депутатом Ради замість Барни

Про входження Чубарова в лави депутатів Верховної Ради буде оголошено з початком нової сесії, повідомляє Крим.Реалії в прес-службі Блоку Петра Порошенка.

«Рефат Чубаров це дуже відома і дуже глибока особистість, ми раді з такими працювати», - відзначили в прес-службі.

Читайте такожПорошенко представив нового голову Тернопільської ОДА Барну«Для мене це буде майданчик, який зміцнює мої можливості і надасть нові можливості», - розповів Рефат Чубаров.

Глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров значиться під номером 71 в списку депутатів від Блоку Петра Порошенка, в разі виходу одного з депутатів зі складу Верховної Ради України Рефат Чубаров займає місце в сесійній залі.