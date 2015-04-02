Чубаров стане депутатом Ради замість Барни
17:11, 02 квітня 2015Політика
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У четвер, 2 квітня, народний депутат від Блоку Петра Порошенка Степан Барна призначений на посаду очільника Тернопільської області, звільнене місце в парламенті займе голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.
Чубаров пройшов у Раду / Фото УНІАН
Про входження Чубарова в лави депутатів Верховної Ради буде оголошено з початком нової сесії, повідомляє Крим.Реалії в прес-службі Блоку Петра Порошенка.
«Рефат Чубаров це дуже відома і дуже глибока особистість, ми раді з такими працювати», - відзначили в прес-службі.
Читайте такожПорошенко представив нового голову Тернопільської ОДА Барну«Для мене це буде майданчик, який зміцнює мої можливості і надасть нові можливості», - розповів Рефат Чубаров.
Глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров значиться під номером 71 в списку депутатів від Блоку Петра Порошенка, в разі виходу одного з депутатів зі складу Верховної Ради України Рефат Чубаров займає місце в сесійній залі.
Місце Барни в парламенті займе Рефат Чубаров
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