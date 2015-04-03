Мінюст формує кадровий резерв для регіонів

Юристи, які продемонстрували високий рівень знань і бажання ефективно реформувати систему, але не пройшли за конкурсом на керівні посади, будуть зараховані в кадровий резерв Мінюсту.

Про це міністр юстиції України Павло Петренко повідомив у четвер перед заключним етапом конкурсного відбору на заміщення вакантних посад керівників територіальних управлінь юстиції.

Читайте такожUSAID допоможе Мінюсту реформувати органи юстиції"Ми плануємо протягом наступних двох тижнів завершити конкурси на рівні областей, і кадрова комісія почне відбір на посади в районах. Це 600 районів, величезна кількість посад. Ті з вас, хто виграє в конкурсі - ваша відповідальність полягає в повному реформуванні того обласного управління юстиції, яке будете призначені", - наголосив Петренко.

Він нагадав, що на 46 вакантних посад у територіальних органах юстиції претендує 381 кандидат. 90% претендентів, за словами глави Мін'юсту, - це ті, хто не працював раніше в системі органів юстиції - люди з наукового середовища, адвокатською, колишні нотаріуси.

"Це позитивний сигнал. Думаю, що саме за допомогою такого оновлення ми отримаємо нове обличчя органів юстиції", - вважає міністр.