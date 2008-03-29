Шуфрич радить Ющенку розказати, як пропонував Медведчуку секретаря РНБО

Народний депутат України з фракції Партії регіонів, який раніше був першим заступником голови СДПУ(О) Нестор ШУФРИЧ здивований висловлюваннями Президента Віктора ЮЩЕНКА щодо екс-лідера українських есдеків Віктора МЕДВЕДЧУКА.

Як передає УНІАН, про це Н.ШУФРИЧ заявив сьогодні журналістам у Сімферополі, коментуючи висловлювання В.ЮЩЕНКА.

«Оцінка ЮЩЕНКА мене дивує, є цинічною, як, у принципі, і все, що робить ЮЩЕНКО постійно», - сказав Н.ШУФРИЧ, запропонувавши главі держави розповісти народу, як той пропонував В.МЕДВЕДЧУКУ ряд посад, зокрема посаду секретаря Ради нацбезпеки і оборони України, за сприяння «у певних конституційних процесах», при цьому В.МЕДВЕДЧУК повинен був виступити проти позиції Партії регіонів. «Напевно, не випадково, що коли ця посада була запропонована МЕДВЕДЧУКУ, її запропонували БОГАТИРЬОВІЙ», - сказав народний депутат.

На думку Н.ШУФРИЧА, В.МЕДВЕДЧУК "робить все, щоб в Україні наступила стабільність". "Сьогодні я знаю, що Віктор Володимирович (МЕДВЕДЧУК – УНІАН) незалежно від того, чим він займається, робить все для того, щоб в Україні реально наступила стабільність, і покращалися відносини, хоча б із Росією. Він це робить і сьогодні», - сказав Н.ШУФРИЧ.

Як повідомляв УНІАН, 27 березня ввечері в ефірі телеканалу «1+1», відповідаючи на запитання про можливість співпраці з екс-головою Адміністрації Президента Леоніда КУЧМИ Віктором МЕДВЕДЧУКОМ, прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО сказала: «Якщо Віктор МЕДВЕДЧУК поїде і підпише геніальну угоду по газу, то я, незважаючи на те, що ми з ним не просто ворогами розішлися, це не просто опоненти... Я не хочу продовжувати цей логічний ряд... Але якщо він зробить висококласну газову угоду – я йому скажу спасибі, оскільки це потрібно Україні».

28 березня В.ЮЩЕНКО заявив, що Україна не зможе рухатися вперед, якщо її рух визначатимуть сумнівні персоналії вчорашнього дня. За словами Президента, Україна заплатила дуже дорогу ціну за експерименти цілого ряду фігурантів, які, по суті, ледве не привели країну до громадянської війни. «Переконаний, ціла черга неприємностей і проблем, які принесли ці люди, українській нації ніколи не забудеться», - сказав В.ЮЩЕНКО. Він підкреслив, що пряма компетенція уряду – вирішувати газові питання. «Я не знаю, хто сьогодні такий МЕДВЕДЧУК, що прем`єр-міністр України до нього апелює як до рятівника. На мою думку, це ганьба для України», – заявив В.ЮЩЕНКО. «Я знаю, яка роль цієї людини була і є навколо певних осіб демократичної коаліції. Але я хочу сказати, що ні за яких обставин у нашій українській історії не повинно повторитися те, що називається «медведчук», - підкреслив глава держави.