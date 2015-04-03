Квіташвілі оголосив про реорганізацію МОЗ
У Міністерстві охорони здоров'я почалася реорганізація.
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив на брифінгу міністр охорони здоров'я України Олександр Квіташвілі.
«Почалася повна реорганізація міністерства, ми перелаштовуємося на нову работу, нам потрібно, щоб МОЗ було відкритим, прозорим і фокусувалося на потребах людей», - сказав Квіташвілі.
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Він зазначив, що у співробітників, які за час реорганізації покажуть, що готові працювати «за принципами, які нам потрібні з реформування країни», є шанс залишитися в міністерстві.
«Я чотири місяці пропрацював з колективом МОЗ, я сказав, коли прийшов, що дивитимуся протягом кількох місяців, як вони працюватимуть. Ті, хто готовий працювати по-новому, залишаться в міністерстві», - додав міністр.
За словами Квіташвілі, планується також набирати нових людей.
«Двері відкриті для всіх, ми будемо дуже прозоро це робити, будемо проводити співбесіди з людьми», - сказав міністр.
«Ми повинні реформувати систему охорони здоров'я, нам потрібні правильні люди, які націлені на майбутнє», - підкреслив він.
Квіташвілі повідомив, що 2 квітня за власним бажанням звільнилася заступник міністра Альона Терещенко, а також голова патронатної служби міністра.
Квіташвілі також зазначив, що реорганізація стосується абсолютно всіх департаментів і управлінь міністерства. «За законом на реорганізацію відводиться два місяці, ми будемо намагатися завершити цей процес раніше», - додав він.
Він також повідомив, що на час реорганізації керівників департаментів міністерства відсторонено, вони працюватимуть як виконувачі обов'язків.