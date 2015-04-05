СБУ затримала диверсанта та інформатора ”ДНР”
22:06, 05 квітня 2015Політика
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Служба безпеки України затримала мешканця м. Дзержинськ, який за вказівкою ватажків бандформувань ”ДНР” брав участь у захопленні будівлі Дзержинської міськради.
СБУ затримала диверсанта, який тероризував мирних мешканців Донеччини, та інформатора ”ДНР” / УНІАН
Як повідомили у прес-центрі СБУ, встановлено, що бойовик причетний ще до кількох диверсійних акцій терористів, спрямованих на залякування мирних мешканців.
Окрім того затримано інформаторку бойовиків - мешканку міста Селидове.
”Жінка регулярно повідомляла бойовикам з незаконних збройний формувань дані щодо розташування військової техніки та особового складу ЗСУ, дислокованих у районі цього населеного пункту”, - зазначили в СБУ.
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”Проти обох поплічників терористів відкрито кримінальні провадження. Тривають слідчі дії”, - йдеться у повідомленні.
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