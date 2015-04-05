СБУ затримала диверсанта та інформатора ”ДНР”

Як повідомили у прес-центрі СБУ, встановлено, що бойовик причетний ще до кількох диверсійних акцій терористів, спрямованих на залякування мирних мешканців.

Окрім того затримано інформаторку бойовиків - мешканку міста Селидове.

”Жінка регулярно повідомляла бойовикам з незаконних збройний формувань дані щодо розташування військової техніки та особового складу ЗСУ, дислокованих у районі цього населеного пункту”, - зазначили в СБУ.

Читайте такожПорошенко повідомив про успіхи СБУ: арешт десяти диверсійних груп щотижня

”Проти обох поплічників терористів відкрито кримінальні провадження. Тривають слідчі дії”, - йдеться у повідомленні.