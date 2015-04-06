Кількість учнів, які навчаються українською мовою в окупованому Криму, скоротилася в шість разів
08:32, 06 квітня 2015Політика
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В анексованому Криму істотно зменшилася кількість учнів, які навчаються українською мовою.
REUTERS
Про це в ефірі 5 каналу розповіла кримська правозахисниця Ольга Скрипник, повідомляють Подробности.
"На рівні законодавства РФ зазначено, що в Криму вільно поширюються три мови - українська, кримськотатарська і російська. Але це не відповідає реальній ситуації", - зазначила Скрипник.
Читайте такожРосія завалила Крим антиукраїнською літературою (фото)За її словами, учнів, які навчаються українською мовою, стало в 6 разів менше. Також немає українських ЗМІ.
"Це відбувається на прикладі АТР", - зазначила вона.
Правозахисниця також заявила, що кремлівська влада вирішує для себе проблему кримських татар, а не проблеми самих кримських татар.
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