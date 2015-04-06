Кількість учнів, які навчаються українською мовою в окупованому Криму, скоротилася в шість разів

Про це в ефірі 5 каналу розповіла кримська правозахисниця Ольга Скрипник, повідомляють Подробности.

"На рівні законодавства РФ зазначено, що в Криму вільно поширюються три мови - українська, кримськотатарська і російська. Але це не відповідає реальній ситуації", - зазначила Скрипник.

Читайте такожРосія завалила Крим антиукраїнською літературою (фото)За її словами, учнів, які навчаються українською мовою, стало в 6 разів менше. Також немає українських ЗМІ.

"Це відбувається на прикладі АТР", - зазначила вона.

Правозахисниця також заявила, що кремлівська влада вирішує для себе проблему кримських татар, а не проблеми самих кримських татар.