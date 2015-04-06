До 25 квітня з органів прокуратури хочуть звільнити близько 3,5 тисяч співробітників

До 25 квітня з органів прокуратури буде звільнено близько 3,5 тис працівників.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам у Дніпропетровську повідомив заступник генерального прокурора України Давід Сакварелідзе.

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“До 25 квітня у відповідності з новим законом про прокуратуру кількість співробітників органів прокуратури в Україні буде скорочено до 15 тисяч осіб з майже 18,5 тис працівників, які є наразі. Україна не має розкоші мати роздуту систему відомства”, - зазначив Сакварелідзе.

За його словами, понад місяць тому деякі працівники органів прокуратури вже отримали попередження про звільнення. Він уточнив, що звільнені будуть ті, хто не відповідає новим стандартам, “правилам роботи, які змінилися на більш жорсткі”.