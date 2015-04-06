«Народний фронт» вимагає у п’ятницю звіту Генпрокурора через заяви Гордієнка

Про це заявила заступник голови фракції Вікторія Сюмар сьогодні під час Погоджувальної ради.

Вона зазначила, що чиновник Гордієнко «вирішив піти ва-банк» у відповідь на відсторонення через підозри у хабарництві і за допомогою російських ЗМІ робить себе жертвою політичних репресій.

«Оприлюднені ним суми стосувалися перевірок 2013 року уряду Януковича-Азарова. Є результати урядової перевірки, де дуже детально описані результати його роботи та звинувачень. Я передаю їх, і дуже прошу ознайомити з цими документами народних депутатів для того, щоб усім було зрозуміло про що йдеться», - звернулась до керівництва Верховної Ради Вікторія Сюмар.

«Велике прохання, аби Комітет з протидії корупції, який очолює Єгор Соболєв, розглянув це питання, зробивши слухання максимально публічними, аби там виступили представники Уряду та всі зацікавлені особи», - зазначила представник «Народного фронту».

«Ми так само вимагаємо від Генерального прокурора у п'ятницю прозвітувати, що сьогодні зроблено у справі розслідування щодо корупційного скандалу як у справі з Гордієнком, і так само у справах, які були порушені за поданням Прем'єр-міністра щодо всіх відсторонених Урядом керівників державних підприємств», - наголосила Сюмар.

Заступник голови фракції «Народний фронт» зазначила, що ситуація, яка склалась, вимагає також політичної оцінки.

«В першу чергу, оцінки від Президента Петра Порошенка, який 10 років тому опинився в дуже схожій ситуації. Він добре знає, що таке корупційне звинувачення, яке нічим не закінчувалося, але яке призводить до глибоких політичних криз і реваншу олігархічних сил, які зазнали досить серйозних наслідків від рішень, які ухвалює Уряд та Парламент», - сказала Вікторія Сюмар.

Вона також зазначила, що в Україні реалізується добре підготовлений сценарій штучного створення глибокої політичної кризи, мета якої – суттєве ослаблення країни як підготовка до військового вторгнення та його обґрунтування.

«Політична криза - це «фейкові» корупційні скандали, це розвал коаліції, відставка Уряду та різке погіршення економічної ситуації як наслідок цього. В таких умовах країна не зможе протистояти зовнішньому ворогу, який вже є на нашій території і готується до подальших наступів», - наголосила Сюмар.