Суд звільнив підозрюваних у побитті Чорновол - "Народний фронт"
Бориспільський міський районний суд Київської області звільнив Романа Залюбовського і Сергія Котенка, підозрюваних у побитті депутата Верховної Ради від фракції "Народний Фронт" Тетяни Чорновол у грудні 2013 року.
Про це йдеться в повідомленні прес-служби партії НФ.
"Сьогоднішнє рішення Бориспільського міськрайонного суду Київської області, який випустив на свободу винних у побитті відомої української журналістки, народного депутата Тетяни Чорновол, не витримує жодної критики і свідчить про деградацію судової системи України", - йдеться в повідомленні.
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Згідно з ним, суд призначив Котенкові міру покарання 1 рік, 3 місяці і 10 днів, а до його спільника Залюбовського було застосовано закон про амністію, після чого їх звільнили з-під варти прямо в залі суду.
"Народний фронт" готує апеляцію на це рішення суду і вимагає від Генеральної прокуратури довести розслідування справи про побиття Чорновол до логічного кінця і встановити замовників злочину.
Нагадаємо, у побитті Чорновол спочатку підозрювалися шість осіб.
Як відомо, 25 грудня 2013 року невідомі жорстоко побили журналістку Чорновол на автодорозі в районі Борисполя.