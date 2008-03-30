Турчинов розраховує усунути Семенюк наступного тижня

Перший віце-прем’єр-міністр Олександр ТУРЧИНОВ сподівається, що наступного тижня буде вирішено питання щодо призначення нових голів Фонду державного майна та Антимонопольного комітету.

Про це він заявив в ефірі на телеканалі ICTV у неділю.

Він нагадав, що бюджетом цього року передбачається від приватизації отримати 9 млдр.грн. «Але на жаль, ті, хто опонують нашому уряду, роблять все, щоб заблокувати прозору приватизацію», - сказав О.ТУРЧИНОВ.

Він нагадав, що уряд досі не може змінити керівництво ФДМУ з чисто суб’єктивних причин. «При такому керівникові, як СЕМЕНЮК, ми не зможемо проводити приватизацію», - сказав О.ТУРЧИНОВ.

Перший віце-прем’єр висловив сподівання, що більшість у парламенті наступного тижня призначить нового голову ФДМУ. «Я сподіваюсь, що наступний тиждень вирішить кадрові питання, як у Фонді держмайна, так і у Антимонопольному комітеті», - сказав О.ТУРЧИНОВ.