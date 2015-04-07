Ложкін задекларував майже 100 мільйонів гривень, дачу на 500 квадратів і дві іномарки

Про це йдеться у декларації про доходи, оприлюдненій на сайті президента.

Майже всю цю суму йому принесли дивіденди і відсотки (92 млн 101 тыс. грн). Зарплата Ложкіна склала 60 622 грн.

Ще 140 тисяч він отримав від продажу майна, 55,7 тисячі – від страхових виплат, 1450 гривень – у якості авторської винагороди.

На банківських рахунках Ложкіна знаходиться 307 393 грн. Він також володіє цінними паперами на суму 3,6 млн грн.

У власності глави АП ділянка землі на 12 соток, квартира на 290,5 кв. м, дачний будинок на 534,3 кв. м, два паркувальних місця і два автомобілі – Lexus CX460 2010 року і Lexus LX570 2013 року випуску.

Також Ложкін вказав, що користується квартирою (33 кв. м) і земельною ділянкою площею 5 соток.

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Дружина Ложкіна Надія Шаломова і мати Лариса Ложкіна заробили минулого року 1 млн 832 тисячі грн, практично всі кошти складають дивіденди і відсотки. Вони мають дві земельні ділянки по 10 га, три квартири (170,8 кв. м, 33 кв. м і 49,6 кв. м) і два автомобілі – Audi A8 2013 р. в. і Lexus LX 570 2013 р. в.

Члени родини володіють цінними паперами номінальною вартістю 190 676 грн, а також мають внески до статутних капіталів підприємств на загальну суму 172 462 грн.

Крім того, в декларації вказано, що фінансові зобов'язання Ложкіна в рамках добровільного страхування склали 92 075 грн, членів його родини – 88 541 грн.