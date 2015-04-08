Постпред України в ООН допустив введення місії "з примусу до миру" на Донбас

Про це він заявив в інтерв'ю «Українській правді».

«Побачимо. На жаль, з протилежного боку відбуваються постійні порушення: обстріли, продовження поставок зброї. Це певною мірою перешкоджатиме прийняттю рішення ООН про розгортання операції саме з підтримання миру. Але інший формат присутності ООН - введення peacemakers, а не peacekeepers - може бути застосований як перший етап», - зазначив постпред України в ООН.

При цьому, за його словами, прийняття такого рішення на Радбезі ООН навряд чи можливо через Росію, яка напевно накладе вето. Натомість, як зазначає Сергєєв, це можливо на Генасамблеї ООН.

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«Тільки через Генеральну асамблею - 2/3 голосів, згідно резолюції 377 від 1950 року, "Об'єднані заради миру". Це один з механізмів, як обійти Раду безпеки», - заявив він.

Крім того, він заявив, що застосувавши право вето в ООН, можна заблокувати рішення будь-якого конфлікту, тому організація змінить процедури і вийде з кризи гідно, або ризикує повторити долю Ліги націй, яка не змогла попередити світову війну.