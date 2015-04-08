Президент Польщі: Україна повинна мати право клопотати про отримання членства в ЄС

Україна повинна мати право клопотати про отримання членства в Європейському Союзі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це президент Польщі Броніслав Коморовський сказав під час спільної прес-конференції з президентом України Петром Порошенком сьогодні в Києві.

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Лідер Польської держави наголосив, що для нього візит в Україну є нагодою підтвердити рішучу підтримку незалежної України, яка має право на захист своєї територіальної цілісності.

"Для мене також це нагода підкреслити однозначну позицію Польщі у підтримці європейських устремлінь України. Польща стояла, стоїть і буде стояти на позиції, що Україна повинна мати право клопотати про членство в Європейському Союзі і в інших структурах Західного світу, якщо цього хотітиме", - наголосив Коморовський.