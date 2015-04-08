Коморовський радить Україні врахувати помилки Польщі у реформуванні країни

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час спільної прес-конференції з президентом України Петром Порошенком сьогодні в Києві.

Лідер Польської держави відзначив, що вживаються кроки щодо надання Україні підтримки в умовах складної економічної ситуації, а також ті кроки мають підтримувати проведення нелегких внутрішніх реформ.

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"Тут польський досвід, на мою думку, може бути безцінний. Його не можна рахувати тільки в грошах, тому що ми передаємо цей досвід, який є не лише добрим, який дав нам успіхи... Але також цей досвід не завжди був корисний для нас. Ми бажаємо українцям, щоб вони також вчилися на наших помилках, не лише на наших успіхах", - наголосив Коморовський.

За його думку, побудова співпраці між державами повинна базуватися на принципах, коли країни одна одній потрібні.