Польща пообіцяла підтримати Україну на Радбезі ООН при обговоренні миротворчої місії

Як передає кореспондент УНІАН, про це президент Польщі Броніслав Коморовський сказав під час спільної прес-конференції з президентом України Петром Порошенком сьогодні в Києві.

Коморовський вважає, що питання направлення миротворців в Україну є позитивним напрямком для зменшення ризиків і для повної деескалації конфлікту.

"Звичайно, це важкий шлях, тому що він вимагає рішення Ради безпеки ООН, яке прийняти нелегко. Польща в цій ситуації буде підтримуватиме таке рішення", - сказав президент Польщі.

Також він зазначив, що участь у миротворчій місії повинні брати незаангажовані держави. "Але якщо будуть інші рішення, Польща не ухилятиметься від участі у такого роду операції", - зазначив Коморовський.

Читайте такожРада схвалила звернення до ООН та ЄС з проханням ввести миротворців

Як повідомляв УНІАН, 18 лютого на засіданні РНБО президент України Порошенко запропонував обговорити питання запрошення в Україну миротворчої місії ООН. Він зазначив, що кращим форматом для України буде базування поліцейської місії Євросоюзу, яка працюватиме на підставі рішення Ради безпеки ООН.

Тоді ж, 18 лютого, РНБО прийняла рішення звернутися до ООН і ЄС з проханням про розгортання в Україні операцій з підтримки миру. На думку членів РНБО, миротворча місія ООН має бути розміщена вздовж лінії розмежування на Донбасі і неконтрольованих ділянок державного кордону з РФ.