Створення ПолЛитУкрбригу підвищить можливості співпраці з арміями країн Заходу - Коморовський

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав президент Польщі Броніслав Коморовський під час спільної з президентом України Петром Порошенком прес-конференції сьогодні в Києві.

"Ми підтримуємо Україну у її зміцненні своєї системи безпеки і обороноздатності", - наголосив Коморовський. За його словами, цьому має слугувати створення спільної польсько-литовсько-української бригади.

У цьому зв'язку він наголосив, що "ратифікація відповідних угод це питання найближчих тижнів".

"Ми також розраховуємо, що ця бригада поліпшуватиме в українській армії підвищення стандартів і реальні можливості співпрацювати зі Збройними силами західного світу", - вважає Коморовський.

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Як повідомляв УНІАН, Угода між Кабінетом міністрів України, урядом Литовської Республіки та урядом Республіки Польща стосовно створення спільної військової частини була підписана у Варшаві 19 вересня 2014 року та ратифікована Верховною Радою України 4 лютого 2015 року.

Угода передбачає створення спільної українсько-польско-литовської військової частини бригадного рівня та визначає загальне призначення, принципи діяльності, порядок прийняття рішення, забезпечення безпеки та інші організаційні заходи, пов’язані з діяльністю бригади.

"Бригада створюється з метою участі в міжнародних операціях, що проводитимуться на підставі мандата Ради безпеки ООН та рішень уповноважених органів Литви, Польщі та України. Угода залишається відкритою для приєднання інших держав за спільним запрошенням сторін", - йдеться у повідомленні.