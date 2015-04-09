ВР вирішила сьогодні працювати до завершення розгляду всіх питань

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення народні депутати голосували декілька разів, але воно не набирало необхідної кількості голосів.

Врешті-решт за наполяганням голови Верховної Ради України Володимира Гройсмана все ж було вирішено працювати сьогодні до завершення всіх питань порядку денного.

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Порядком денним сьогодні передбачено розгляд понад 30 законопроектів.

При цьому на даний час незрозуміло, чи працює завтра парламент у пленарному режимі, адже перед цим Гройсман пропонував працювати сьогодні до завершення всіх питань порядку денного, а завтра не проводити сесійне засідання.

Як відомо, регламентом ВР передбачено, що голосування, зокрема за продовження роботи ВР може проводитися лише на ранковому засіданні парламенту.