У Дніпропетровську повалили чергового Леніна

Вчора дніпропетровські активісти повалили чергову статую Леніна на ж/м Придніпровськ. Про це «Лицам» стало відомо від активістів.

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Зібралися на акцію близько 15 осіб, які повалили вождя менш ніж за годину, використовуючи мотузку і УАЗик. Замість статуї активісти встановили прапор України.