День Перемоги святкуватиме вся Україна - Порошенко

19:11, 10 квітня 2015
Політика
1406 0

Президент підкреслив, що в Україні немає родини, яка не постраждала б від Другої світової війни.

Фото УНІАН

День Перемоги святкуватиме вся Україна.

Про це президент України Петро Порошенко написав у Twitter.

"День Перемоги ми будем святкувати всією Україною. Вклад українців у перемогу над нацизмом безмірний. Нема родини, яка не постраждала б від 2-ї світової війни", - наголосив президент.

Читайте також8 травня в Україні святкуватимуть День пам’яті та примирення

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter