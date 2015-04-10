День Перемоги святкуватиме вся Україна - Порошенко
19:11, 10 квітня 2015Політика
1406 0
Президент підкреслив, що в Україні немає родини, яка не постраждала б від Другої світової війни.
Порошенко: "Вклад українців у перемогу над нацизмом безмірний" / Фото УНІАН
День Перемоги святкуватиме вся Україна.
Про це президент України Петро Порошенко написав у Twitter.
"День Перемоги ми будем святкувати всією Україною. Вклад українців у перемогу над нацизмом безмірний. Нема родини, яка не постраждала б від 2-ї світової війни", - наголосив президент.
Читайте також8 травня в Україні святкуватимуть День пам’яті та примирення
День Перемоги ми будем святкувати всією Україною. pic.twitter.com/XLKDlBAPX7
— Петро Порошенко (@poroshenko) April 10, 2015
Вклад українців у перемогу над нацизмом безмірний. Нема родини, яка не постраждала б від 2-ї світової війни. pic.twitter.com/fPjAauo4Wu
— Петро Порошенко (@poroshenko) April 10, 2015
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter