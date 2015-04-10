День Перемоги святкуватиме вся Україна - Порошенко

День Перемоги святкуватиме вся Україна.

Про це президент України Петро Порошенко написав у Twitter.

"День Перемоги ми будем святкувати всією Україною. Вклад українців у перемогу над нацизмом безмірний. Нема родини, яка не постраждала б від 2-ї світової війни", - наголосив президент.

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День Перемоги ми будем святкувати всією Україною. pic.twitter.com/XLKDlBAPX7 — Петро Порошенко (@poroshenko) April 10, 2015