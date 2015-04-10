Суд залишив Єфремова під вартою до 1 травня

Печерський районний суд Києва продовжив до 1 травня 2015 р. запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з альтернативою внесення застави в сумі близько 3,7 млн грн колишньому голові фракції Партії регіонів Олександру Єфремову.

Про це РБК-Україна заявив адвокат Єфремова Олександр Мельников.

Читайте такожСуддю, яка відпустила Єфремова під заставу, викликали на допит в прокуратуру (фото)

"Сьогодні суд продовжив запобіжний захід до 1 травня", - заявив Мельников.

За його словами, таким чином суд задовольнив клопотання прокуратури.

Нагадаємо, 14 лютого 2015 р. ГПУ спільно з СБУ затримала Єфремова. 16 лютого Печерський райсуд Києва обрав йому запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на 2 місяці або заставу 3,7 млн грн.