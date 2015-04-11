За добу втрат серед військових немає – штаб АТО

13:17, 11 квітня 2015
Політика
134 0

Упродовж доби в зоні АТО втрат серед українських військовослужбовців немає.

REUTERS

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник АТО Андрій Лисенко.

Читайте такожБойовики 18 разів обстріляли позиції сил АТО - прес-центр

"За минулу добу внаслідок бойових дій загиблих та поранених серед українських військовослужбовців немає", - сказав Лисенко.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter