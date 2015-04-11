За добу втрат серед військових немає – штаб АТО
13:17, 11 квітня 2015Політика
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Упродовж доби в зоні АТО втрат серед українських військовослужбовців немає.
REUTERS
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник АТО Андрій Лисенко.
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"За минулу добу внаслідок бойових дій загиблих та поранених серед українських військовослужбовців немає", - сказав Лисенко.
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